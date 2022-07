"Ziobryści" szykują się na rozwód z PiS? Zaskakujące pismo do szefów sondażowni

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry rozesłała do firm badawczych pismo z prośbą, by w sondażach uwzględniać ją osobno, obok PiS. Czy to oznacza, że "ziobryści" szykują się na rozwód z partią Jarosława Kaczyńskiego i samodzielny start w wyborach parlamentarnych? - Naturalnie w sytuacji braku wspólnego pójścia do wyborów z naszymi partnerami ze Zjednoczonej Prawicy, samodzielny start jest czymś oczywistym. Czas pokaże, jaka to będzie formuła: czy ta z umowy koalicyjnej, czy niezależna droga - przekazał Wirtualnej Polsce rzecznik Solidarnej Polski Jacek Ozdoba.