Solidarna Polska blokuje projekt prezydenta, Andrzej Duda nie chce poprawek "ziobrystów". Nie widać kompromisu z Brukselą

Pojawiają się za to osobliwe pomysły, jak wezwania Solidarnej Polski do "zawieszenia" przez Polskę składek członkowskich w UE. Kancelaria Premiera się sprzeciwia. - Nie rozumiem tego pomysłu, to nie jest dobry ruch. Obowiązują nas traktaty unijne dotyczące płacenia składek. Rada Ministrów nie przychyli się do propozycji zawieszenia składki - skrytykował pomysł w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik rządu Piotr Mueller.