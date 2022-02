PiS resetuje rozmowy z Brukselą. Rząd szykuje się do kolejnej rundy rozmów ws. KPO

Czy PiS za wszelką cenę będzie dążyło do kompromisu z UE? Wątpi w to politolog prof. Antoni Dudek. - Gdyby tak było, to Jarosław Kaczyński postawiłby pod ścianą Zbigniewa Ziobro i powiedział mu: "panie Zbyszku, albo pan natychmiast przestaje sabotować nam porozumienie z Brukselą, albo won z rządu". Tak się nie dzieje, bo Kaczyński chce utrzymać rząd większościowy. Prezes PiS liczy na to, że Bruksela wreszcie zmięknie. Na kompromis na pewno liczy premier Morawiecki - mówi Wirtualnej Polsce prof. Dudek.