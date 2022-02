Wojna o pokój w koalicji. Jarosław Kaczyński tonuje nastroje

Minister ds. europejskich do tej pory ignorował ataki polityków Solidarnej Polski. Ale tym razem zabrał głos. - Każdy robi z własnym autorytetem politycznym to, co chce. Różni ludzie używają go do różnych celów. Niektórzy do tego, żeby atakować premiera własnego rządu. To jest specyficzna sytuacja – powiedział Konrad Szymański, odnosząc się do słów Zbigniewa Ziobro.