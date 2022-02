Ziobro komentuje wyrok TSUE. "Historyczny błąd premiera Morawieckiego"

- To moment historycznych zmian w UE z obszaru wolności w obszar, w którym będzie można stosować bezprawną przemoc. To też potwierdzenie wszystkich obaw, które formułowała Solidarna Polska - powiedział Zbigniew Ziobro, komentując wyrok TSUE. Zdaniem ministra sprawiedliwości premier Morawiecki "popełnił historyczny błąd". Rzecznik rządu Piotr Mueller stwierdził z kolei, że "wyrok potwierdza niebezpieczną tendencję TSUE i instytucji unijnych do rozszerzania funkcjonowania przepisów prawa poza traktami unijnymi"