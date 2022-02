Ziobro o "historycznym błędzie" premiera. Kaczyński reaguje

Kaczyński o słowach Ziobry: jestem zawiedziony

Odnosząc się do słów ministra sprawiedliwości, Kaczyński powiedział, że jest "zawiedziony tym, że takie oświadczenia padają publicznie". - To zdarzenie może być przedmiotem dyskusji, na przykład wewnątrz naszej koalicji, rządu. Jestem zawiedziony tym, że takie oświadczenia padają publicznie, bo to na pewno naszej wspólnej sprawie, a tą wspólną sprawą jest między innymi utrzymanie naszej suwerenności. Oczywiście to sprawa superważna, ale mamy także te i inne. Dlatego troszkę się dziwię panu ministrowi, ale cóż, takie rzeczy się w polityce zdarzają, nie tylko u nas, we wszystkich państwach. Trzeba nad tym przejść do porządku dziennego i po prostu iść dalej. Oczywiście nie przechodzimy do porządku dziennego, żeby to wszyscy dobrze zrozumieli. Nad samą sprawą obrony polskiej suwerenności nam się należy wsparcie, bo jeżeli otrzymywała je Hiszpania to i nam się należy podobne traktowanie - podkreślił Kaczyński.