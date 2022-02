Afera mailowa. Ziobro: "Jesteśmy lojalni we współpracy z PiS"

Liczenie miejsc przed wyborami

Zgodnie z treścią maila, wynika, że 19 lipca 2014 roku obie partie uzgodniły podział miejsc na listach wyborczych. "Joachim, powiedziałeś, że chcesz rzetelnie zamknąć umowę co do miejsc wchodzących. W umowie z 19 lipca 2014 mieliśmy przewidziane 5 miejsc wchodzących do Senatu. Zapewne nie zwróciliście uwagi, ale teraz mamy tylko 3., tj. Golba, Włosowicz i Siarka. Cymański skonsumował jedno nasze nieobsadzone miejsce do Sejmu. Do tego straciliśmy jedno wchodzące do Sejmu zapisane na A. Derę" (pisownia oryginalna) - pisał Ziobro do Brudzińskiego.