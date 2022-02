Afera mailowa. Doradcy premiera analizowali śmiertelność w DPS-ach. "Emeryci będą kluczowi"

Afera mailowa. "Emeryci będą kluczowi pod koniec czerwca"

Na te słowa zareagował ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski, który również uczestniczył w konwersacji. "To pokazuje różnice w podejściu do starszych i słabych. My ratujemy - akcja WOT wymazywania, przenoszenie do szpitali, reakcja szybka na każdy sygnał i pomoc dla DPS-ów, finansowa i organizacyjna" - skomentował dane z tabeli były szef MZ.