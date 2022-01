Wadliwa pamięć i skrzynka Jarosława Olechowskiego. "Nie kojarzę tego maila. "Wpadł do spamu albo to fejk"

Ciąg dalszy afery mailowej Dworczyka. Współpracownik premiera prosił o "ładne ataki w TVP"?

"Po rozmowach mamy prośbę by jutro TVP bardzo ładnie zaatakowało te osoby, które taki wyrok wydały i generalnie warszawski sąd apelacyjny według topowych kancelarii w Warszawie to stajnia augiasza. Takie pytania do posłów PiP będących jutro w studiach TVP będzie można spokojnie zadawać. My z Michałem Dworczykiem musimy wiedzieć kto idzie, a następnie go odpowiednio przygotujemy. Wyrok sądu tak the facto może stać się dobry dla naszej formacji. Myślę, że ten materiał jest bardzo bardzo dobry, aby także podgrzać publicystycznie" miał pisać Chłopik do Kurskiego i Olechowskiego w dalszej części wiadomości.