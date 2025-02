Serbowie wyszli na ulice. Zablokowane trzy mosty

W drugim co do wielkości mieście Serbii rozmieszczono setki funkcjonariuszy policji, odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa manifestantom oraz organizację ruchu na zablokowanych ulicach.

- To trwa już zbyt długo i za dużo ludzi się obudziło, żeby protesty nie przyniosły zmian - powiedział PAP jeden z uczestników blokady. - Dymisja premiera nic nie zmienia. My chcemy zmienić system, a nie tylko jego twarze - dodała protestująca studentka.

Fala protestów w Serbii rozpoczęła się po katastrofie budowlanej, do której doszło 1 listopada ubiegłego roku na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie. W wyniku zawalenia się części dachu budynku śmierć poniosło 15 osób. Demonstranci oskarżają władze o korupcję i zaniedbania, które miały doprowadzić do tragedii. We wtorek – w odpowiedzi na protesty – premier Milosz Vuczević oraz burmistrz Nowego Sadu Milan Djurić podali się do dymisji.