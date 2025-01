Studenci obalają premiera. Vuczević podaje się do dymisji

W poniedziałek strajkujący studenci uniwersytetów w Serbii rozpoczęli 24-godzinną blokadę kluczowego skrzyżowania w stolicy, Belgradzie. Dołączyli do nich mieszkańcy, profesorowie i rolnicy na traktorach.

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić wezwał w poniedziałek rząd do "jak najpilniejszej i poważnej rekonstrukcji", podkreślając, że oczekuje wymiany co najmniej połowy gabinetu. Vuczić zaprosił protestujących studentów do dialogu i zapowiedział spełnienie pozostałych ich postulatów.