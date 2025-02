Potężne głazy runęły na drogę w Alpach. Polacy uwięzieni

W sobotni poranek dwa gigantyczne głazy oderwały się od zbocza i spadły na drogę krajową RN90 w miejscowości La Bathie, w departamencie Sabaudia. To kluczowa trasa prowadząca do największych francuskich ośrodków narciarskich. W wyniku osunięcia skał droga została całkowicie zamknięta w kierunku górskich kurortów, a tysiące podróżnych, w tym wielu narciarzy, utknęło w wielokilometrowych korkach.

Część z nich została zmuszona do spędzenia nocy w improwizowanych schronieniach. Wśród odciętych przez lawinę są też Polacy.

Do zdarzenia doszło około godz. 10.40. Dwa ogromne bloki skalne, ważące po kilkadziesiąt ton każdy, oderwały się od zbocza i z impetem spadły na drogę. Pomimo zamontowanych siatek zabezpieczających, skały przedostały się na jezdnię. Jeden samochód został poważnie uszkodzony, jednak na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Według specjalistów przyczyną osunięcia mogły być intensywne opady śniegu i deszczu, które osłabiły strukturę skał. Służby geologiczne przeprowadziły analizę terenu, aby ocenić ryzyko kolejnych osunięć, co opóźniło rozpoczęcie prac nad usunięciem głazów.

RN90 to główna arteria prowadząca do prestiżowych ośrodków narciarskich, takich jak Les 3 Vallées, Tignes, Val d’Isère, La Plagne, Les Arcs i La Rosière. Wypadek spowodował gigantyczne korki – wiele osób, które planowały dotrzeć do kurortów na ferie zimowe, musiało spędzić długie godziny w samochodach, bez pewności, kiedy trasa zostanie odblokowana.