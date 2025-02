Zarobki księdza-myśliwego. Lasy Państwowe ujawniają dokumenty

Łącznie w latach 2017-2020 zarobił on ponad 476 tys. zł brutto, co oznaczało miesięczne wynagrodzenie przekraczające 10 tys. zł. Choć nie były to rekordowe zarobki w Lasach Państwowych, to jednak znacznie przekraczały średnią pensję w tym okresie, wynoszącą mniej niż 8 tys. zł. Warto przypomnieć, że najlepiej opłacani pracownicy tej instytucji, według rankingu "Wyborczej", zarabiali nawet pół miliona złotych rocznie.