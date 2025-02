PiS notuje spadek, jest zmiana lidera. Mamy nowy sondaż partyjny

Gdyby dziś odbyły się wybory do Sejmu, spać spokojnie mogłyby Koalicja Obywatelska i -w mniejszym stopniu - Lewica. Zgodnie z najnowszym badaniem, tym partiom przybywa zwolenników. Choć w różny sposób.

Co to oznacza? Sytuacja na scenie politycznej jest wciąż dynamiczna i różnice mogą być jeszcze większe, ponieważ rośnie grupa osób, określających się jako politycznie "niezdecydowane".

Według sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby teraz 32 proc. badanych , co oznacza wzrost o 2,8 punktu procentowego. PiS - dotychczasowy lider - uzyskało 30,3 proc. poparcia , tracąc 2,1 punktu procentowego w porównaniu z badaniem przeprowadzonym 10-12 stycznia . Utrata części poparcia u PiS to również - jak wskazywaliśmy - utrata pozycji sondażowego lidera.

Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja z wynikiem 12,8 proc., co oznacza spadek o 0,7 punktu procentowego w porównaniu do badania sprzed dwóch tygodni. Trzecia Droga uzyskała 8,4 proc., tracąc 0,6 punktu procentowego - w stosunku do sondażu z połowy stycznia.