Majmurek: Spór z Putinem pozwolił Bidenowi odbudować nadszarpnięty Afganistanem globalny wizerunek [OPINIA]

Druga granica, którą Biden wyraźnie zaznaczył we wtorek to granica NATO. "Stany Zjednoczone będą broniły każdego skrawka terytorium NATO. Atak na jeden kraj NATO jest atakiem na nas wszystkich" – mówił we wtorek amerykański prezydent. To ważne słowa w kontekście obaw – nieobcych także Polkom i Polakom – że polityczne prowokacje Rosji mogą doprowadzić do tego, że kraje przyjęte do NATO po roku 1989 staną się członkami "drugiej kategorii", że w momencie próby zostaną zostawione samym sobie przez państwa z zachodniego, euroatlantyckiego, rdzenia sojuszu.