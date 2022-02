Rosja odpowiada USA. "Wolelibyśmy apele bez gróźb"

"Wojna bez przyczyny"

We wtorek miało miejsce specjalne wystąpienie prezydenta Bidena. - Potwierdzam, że Stany Zjednoczone pozostają otwarte na dyplomację wysokiego szczebla w ścisłej współpracy z naszymi sojusznikami - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. - 77 lat temu walczyliśmy w najstraszliwszej wojnie świata. II Wojna Światowa była wojną z konieczności, ale jeśli Rosja uderzy na Ukrainę, to będzie to wojna z wyboru. Wojna bez przyczyny albo celu - podkreślił Biden.