"Rosja kontynuuje zbrojenia". Sekretarz NATO nie ma złudzeń

Sekretarz NATO podkreślił, że to nie do Rosji należy decyzja, czy Ukraina stanie się członkiem NATO. Sojusz jednak widzimy przyszłość w przyszłych rozmowach, które mają doprowadzić do rozwiązania napiętej sytuacji. - Będziemy nadal przekazywać Rosji bardzo jasny komunikat, że jesteśmy gotowi usiąść i rozmawiać z nimi, ale jednocześnie jesteśmy przygotowani na najgorsze. A jeśli Rosja, po raz kolejny, zaatakuje Ukrainę, zapłaci wysoką cenę. Nadal będziemy demaskować rosyjskie plany i działania, aby utrudnić im prowadzenie agresywnych działań wobec Ukrainy - zapewnił Stoltenberg.