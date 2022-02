Ukraińcy przechytrzyli Rosję. Blokada Putina na nic

Formalnie są to ćwiczenia i Moskwa zastrzega, że nie jest to część strategii związanej z inwazją na Ukrainę. Jednak - podobnie jak w związku z ćwiczeniami przy granicy z Białorusią - istnieją obawy, że może to być przygotowanie do ataku. Jednocześnie manewry zablokowały morskie transporty do wybrzeży Ukrainy.