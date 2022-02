Biden: jeśli Rosja uderzy na Ukrainę będzie to wojna z wyboru

Biden: zjednoczymy świat, aby przeciwstawić się tej agresji

Prezydent USA podkreślił, że USA, są gotowe "zjednoczyć świat, aby przeciwstawić się tej agresji". - USA i partnerzy nałożą potężne sankcje na eksport oraz elementy, których jeszcze nie wykorzystaliśmy, kiedy Rosja uderzała na Krym i Ukrainę wschodnią w 2014 roku - zaznaczył Biden. Sankcje mają być przygotowane do nałożenia, gdy tylko Rosja "zdecyduje się uderzyć". Przywódca USA dodał także, że w razie rosyjskiej inwazji nie dojdzie do uruchomienia Nord Stream 2, co ma być także jednym z elementów długofalowych sankcji przeciwko Rosji.