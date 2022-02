Ekspert o słowach Putina. "Donbas może być elementem nacisku"

- Waszyngton nauczył się operować tymi samymi technologiami co Rosja i w tej chwili, ponieważ są informacje z nasłuchów, wywiadów to robione są kontrolowane przecieki, co niezwykle może dekoncentrować Putina, który nie za bardzo wie, co ma zrobić. On ma różne komunikaty w różnych formach. Nastawiał Niemcy i Francję przeciwko innym krajom UE, przeciwko Polsce czy Stanom Zjednoczonym, a teraz mu się wyczerpały środki, bo okazuje się, że dzięki sprawności administracji amerykańskiej zachód mówi jednym głosem i mimo tego, że Scholz ma inne poglądy, a nawet całkiem inne w stosunku do Rosji to musiał zachować wspólny front, bo taka była umowa - wskazuje Piekło.