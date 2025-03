Kosztował kilka milionów. Symulator lotów SG jest, ale go nie ma

Symulator lotów, zakupiony przez Straż Graniczną za 2,5 mln zł, wzbudza kontrowersje. Urządzenie, które miało służyć do ćwiczenia procedur lotu i nawigacji, trafiło do bazy przy Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

Symulator nie posiada odpowiedniego certyfikatu, co uniemożliwia wpisanie przeprowadzonych na nim ćwiczeń do oficjalnych dokumentów . Dodatkowo, miejsce jego umieszczenia budzi wątpliwości. - Pomieszczenie nie spełnia wymogów przeciwpożarowych - zauważył jeden z funkcjonariuszy.

Z powodu braku certyfikacji, funkcjonariusze muszą uczestniczyć w drogich szkoleniach zewnętrznych. Koszt dwóch obowiązkowych kursów to ok. 40-50 tys. zł. W miarę jak do służby trafiają kolejne samoloty Turbolet, zapotrzebowanie na szkolenia rośnie.