Agresywny pasażer na pokładzie samolotu do Warszawy

Do incydentu doszło 28 stycznia. Podczas lotu z Oslo do Warszawy, 47-letni Polak zakłócił spokój pasażerów i załogi. Mężczyzna spożywał własny alkohol, co doprowadziło do jego agresywnego zachowania. Nie reagował na polecenia personelu, obrażał innych pasażerów oraz członków załogi, co zmusiło służby do interwencji.