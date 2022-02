Putin mówi o "ludobójstwie". Kanclerz Niemiec zabiera głos

Olaf Scholz skrytykował słowa Władimira Putina. "To było błąd"

Scholz podkreślił także na spotkaniu z dziennikarzami, że jego zdaniem jest "dość dużo podstaw do dyskusji" z Rosją. - Wystarczająco dużo podstaw do dyskusji, żeby sprawy potoczyły się pozytywnie i musimy te podstawy wykorzystać do rozmów - przekazał kanclerz Niemiec, odnosząc się do możliwości uniknięcia inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę.