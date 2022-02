Spotkanie Scholz-Putin. Padło pytanie o wojnę

Czy będzie wojna w Europie? Jest odpowiedź Putina

- Jeśli chodzi wojnę w Europie, to kanclerz Scholz właśnie powiedział, że temu pokoleniu trudno sobie wyobrazić jakąś wojnę w Europie. Odnosi się to również do sytuacji wokół Ukrainy. Ale przecież wszyscy byliśmy świadkami wojny w Europie rozpętanej przez NATO przeciwko Jugosławii, bombardowania Belgradu. Przecież coś takiego już było. Bez sankcji i Rady Bezpieczeństwa ONZ. To zły przykład, ale był - stwierdził Putin, odpowiadając na pytanie dziennikarki "Deutsche Welle", która zapytała, czy dojdzie do wojny w Europie.