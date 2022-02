"Nie wolno ufać Moskwie". Eksperci o deklaracji wycofywania części rosyjskich wojsk

Eksperci do spraw bezpieczeństwa nie mają wątpliwości, że wtorkowa deklaracja rosyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie wycofywania części wojsk z pogranicza z Ukrainą to za mało, by mówić o deeskalacji konfliktu. Weryfikacja zapewnień Moskwy może potrwać kilka dni. Niemal w tym samym czasie rosyjska Duma zaapelowała do Władimira Putina o uznanie niepodległości zajętych siłą terenów na wschodzie Ukrainy, gdzie prorosyjscy separatyści utworzyli marionetkowe republiki.