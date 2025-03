Nowy szef KBW o wyborach prezydenckich. Mówi, czego się obawia

Szef KBW zaznacza, że szkolenia dla członków komisji są niezwykle istotne, ale sugeruje również, że organy powołujące powinny mieć możliwość wykluczania osób, które nie sprawdziły się w poprzednich wyborach. - Jeśli w jednych wyborach jakiś członek komisji dopuścił się jakichś nieprawidłowości, to w kolejnych wyborach nie powinien zostać powołany - mówi Tkacz, wskazując na brak ustawowych możliwości dla komisarzy wyborczych w tym zakresie.

Nowy szef KBW podkreśla, że jego celem jest zapewnienie, aby nikt nie miał wątpliwości co do prawidłowego przebiegu wyborów. W kontekście przygotowań do nadchodzących wyborów, Tkacz zwraca uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian, które umożliwią lepsze zarządzanie procesem wyborczym i eliminację potencjalnych nieprawidłowości.