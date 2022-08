Nieoficjalnie: Będzie zakaz korzystania z Odry. Premier apeluje: Nie wchodźcie do wody, nie kąpcie się w niej

- Rozmawiałem z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Opowiadali mi o rozpaczy i wściekłości. O rozpaczy, dlatego, że skala tego zanieczyszczenia jest naprawdę bardzo duża. Tak duża, że Odra może potrzebować nawet lat, by wrócić do w miarę normalnego stanu. O wściekłości, bo już wiedzą, że przy tej skali nie ma mowy o jakimś drobnym wycieku, przypadkowym zanieczyszczeniu czy wypadku. Do Odry wrzucono ogromne ilości odpadów chemicznych i zrobiono to z pełną świadomością ryzyka i konsekwencji - przyznaje premier.