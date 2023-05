Minister Czarnek ukarany przez Komisję Etyki. "Zachowuje się skandalicznie"

- Można to porównać do tego, że kiedyś szczuło się na Żydów. Gdyby ktoś zrobił to odniesienie do żydowskiego pochodzenia, to uznano by to za skrajny antysemityzm. Tu mamy bardzo podobną sytuację - jeśli coś jest niemieckie, to nie może być polskie nie może reprezentować polskiego interesu - podkreślała posłanka podczas posiedzenia KEP.