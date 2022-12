Szkoła w ogniu krytyki. Kontrowersje wokół jasełek

Do Internetu trafiło nagranie, na którym widać fragment jasełek w jednej z gdańskich szkół. To Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku. W sieci pojawiło się oburzenie z powodu nawiązań do bieżącej polityki. To m.in. postać chodząca na kolanach niosąca pluszowego kota oraz bon na 500 plus. Mówi, że to "dar, który całą gospodarkę rozwali i ludem prostym pozwoli sterować".