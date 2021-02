Aborcja. Rzecznik Praw Dziecka ostro o stanowisku PO

Aborcja. RPD o konwencji praw dziecka

Do propozycji PO w tvp.info odniósł się Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. - Gdyby wprowadzono przepisy, o których teraz słyszymy, można by zlikwidować urząd Rzecznika Praw Dziecka. Po co adwokat dzieci, jeśli okazałoby się, że nie mają one podstawowego prawa do życia? - pytał.