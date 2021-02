Strajk Kobiet. Kilka pomysłów PO ws. aborcji

Legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży po konsultacjach np. z lekarzem, powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego lub opcja "pośrednia" - dopuszczenie przerywania ciąży także w razie trudnej sytuacji kobiety. To koncepcje dotyczące zmian w prawie aborcyjnym, nad którymi debatuje PO. O tym, która z nich wygra, mamy przekonać się już wkrótce.

Strajk Kobiet. Kilka pomysłów PO ws. aborcji Źródło: PAP , Fot: Radek Pietruszka