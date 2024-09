Droga Michała K. do Polski. Nieoficjalnie: Nie zgodził się na krótszą ścieżkę

Michał K. sam mógłby wyrazić zgodę

Prawnik tłumaczy, że po decyzji o ewentualnym pozbawieniu wolności na czas rozpatrywania wniosku wydania z Wielkiej Brytanii sąd oceni również, czy wniosek wpisuje się w zasadę proporcjonalności, czyli wydanie jest jedynym i niezbędnym środkiem do realizowania celów postępowania. - Ostatecznie na posiedzeniu, sąd brytyjski zweryfikuje prawną dopuszczalność wydania Michała K. w pryzmacie powyżej sygnalizowanych przesłanek. Jeśli ta weryfikacja nie wskaże na przeszkody do wydania, to podejmie decyzję co do prawnej dopuszczalności wydania - mówi.