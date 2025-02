Incydent nad Zatoką Gdańską. Jest reakcja z rządu RP

- Nasze systemy natychmiast ten samolot wykryły. Opuścił on polską przestrzeń powietrzną po minucie i 12 sekundach. Nie mam wątpliwości co do złej woli Rosji. Od lat prowadzą politykę testowania np. przez takie przeloty samolotem - stwierdził Siemoniak na antenie TVN24.