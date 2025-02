Do incydentu miało dojść na skutek awarii "systemu nawigacyjnego samolotu Su-24MR", co zakomunikować polskie stronie mieli przedstawiciele Federacji Rosyjskiej. "Lot samolotu był obserwowany przez systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP. Trasa lotu została natychmiast zmieniona po interwencji nawigatora Sił Zbrojnych FR. Polskie służby dyżurne nadzorujące przestrzeń powietrzną były w kontakcie ze stroną rosyjską, która potwierdziła fakt naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - czytamy.

Su-24MR to wersja radzieckiego samolotu Su-24, zaprojektowana głównie do misji rozpoznawczych, co oznacza, że zamiast zrzucać ciężkie bomby, wyposażona jest w specjalne systemy – kamery, radary oraz czujniki – które pozwalają obserwować ruchy wroga i zbierać dane wywiadowcze. Samolot ten lata na niskich pułapach, co pomaga mu unikać wykrycia przez przeciwnika oraz umożliwia dokładniejsze obserwacje terenu. Na pokładzie znajduje się dwóch członków załogi – pilot oraz nawigator odpowiedzialny za obsługę systemów rozpoznawczych.