" Putin nie przyłączył jej do Rosji, więc najłatwiej byłoby z niej zrezygnować. Poza tym jej powierzchnia, choć większa niż w Kursku, jest mimo wszystko porównywalna. Każde inne warianty mogłyby obejmować jedynie pojedyncze rejony" – napisał w swoim kanale na Telegramie.

W grudniu 2024 roku ukraińscy żołnierze powiedzieli BBC News, że otrzymali rozkaz utrzymania kontrolowanej od sierpnia części obwodu kurskiego przynajmniej do momentu inauguracji Trumpa, która odbyła się 20 stycznia 2025 roku.

- Główne zadanie, jakie przed nami stoi, to utrzymać maksymalną liczbę terytoriów do inauguracji Trumpa i rozpoczęcia negocjacji. Żeby potem wymienić je na coś. Nikt nie wie, na co - mówił wówczas jeden z ukraińskich żołnierzy.