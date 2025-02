Zełenski potwierdza. "Wymienimy jedno terytorium na drugie"

- Wymienimy jedno terytorium na drugie - powiedział, ale dodał, że nie wie, którą część okupowanych przez Rosję ziem Ukraina zażąda w zamian. - Wszystkie nasze terytoria są ważne, nie ma priorytetów - dodał Zełenski w wywiadzie dla The Guardian.

Zełenski skrytykował także pomysł administracji prezydenta Trumpa, aby to kraje europejskie zapewniły Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zakończeniu wojny. - Są głosy mówiące, że Europa mogłaby zaoferować gwarancje bezpieczeństwa bez Amerykanów, i zawsze odpowiadam: nie – stwierdził ukraiński prezydent.

- Popieramy kontyngent pokojowy, jeśli będzie on częścią gwarancji bezpieczeństwa, ale chcę jeszcze raz podkreślić, że bez Ameryki to niemożliwe - powiedział Zełenski, dodając, że data jego spotkania z Trumpem nie została jeszcze ustalona.

Wojska ukraińskie, nieoczekiwanie dla Moskwy, wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 r. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z Donbasu na wschodzie Ukrainy.