Generalna ofensywa. Rosjanie szykują szturm

Według komunikatu 46. Samodzielnej Aeromobilnej Brygady, Rosjanie szykują się do generalnego natarcia na kierunku nowopawliwskim i dążą do wyjścia na granice obwodu dniepropietrowskiego, co pozwoli im uzyskać "przestrzeń operacyjną". Ich celem jest uniemożliwienie ukraińskim siłom zbudowania linii obrony w głębi obwodu i przełamanie ostatniej linii ukraińskich umocnień na granicy tego obwodu.