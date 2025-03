Tusk skomentował mecze Indian Wells. Został skrytykowany

Premier Donald Tusk postanowił skomentować półfinały turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Jeden z nich z nich przegrała Iga Światek, drugi tenisistka z USA. W finale zmierzy się Białorusinka i Rosjanka. Tusk we wpisie nawiązał do obecnej sytuacji politycznej, co bardzo nie spodobało się jednemu z dziennikarzy sportowych.