Mróz wdarł się do Polski. Wiadomo, gdzie spadnie śnieg

Jak informuje IMGW, Europa północna i południowo-zachodnia pozostaje w zasięgu niżów i frontów atmosferycznych; pozostały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu wyżów z centrami nad Wyspami Brytyjskimi i w rejonie Turcji.

Przeważającą część Polski obejmuje rozbudowujący się klin wyżu znad rejonu Wysp Brytyjskich, tylko na południowym wschodzie i południu kraju oddziałuje strefa pofalowanego frontu atmosferycznego, na którym tworzą się płytkie ośrodki niżowe. Napływa chłodne powietrze polarne morskie.

Pogoda w weekend. Powiew zimy

W sobotę mieszkańcy południowej i południowo-wschodniej Polski muszą liczyć się z dużym i całkowitym zachmurzeniem oraz okresowymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich opady mogą przechodzić w śnieg, a rano i wieczorem istnieje ryzyko marznących opadów powodujących gołoledź. W górach przewidywane są opady śniegu, przy czym w Bieszczadach suma opadów może wynieść do 15 mm, a na południu Małopolski do 10 mm. Lokalnie w rejonach podgórskich Karpat pokrywa śnieżna może zwiększyć się o około 5 cm, a w Bieszczadach nawet do 10 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 do 7 st. C, przy czym na zachodzie może osiągnąć 9 st. C. W rejonach podgórskich Karpat będzie znacznie chłodniej - od 0 do 3 st. C.

Noc z soboty na niedzielę: przymrozki

Noc przyniesie uspokojenie pogody w większości kraju. Na przeważającym obszarze Polski będzie bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie pozostanie duże z możliwymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich nadal możliwe będą marznące opady, a w Karpatach pokrywa śnieżna może wzrosnąć o kolejne 5 cm.

Temperatura minimalna spadnie do -7 st. C na północnym wschodzie, -2 st.C na zachodzie, a na południowym wschodzie i wybrzeżu może utrzymywać się w okolicach 0 st. C. Na zachodzie Polski mogą występować marznące mgły, ograniczające widzialność do 400 m. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo północno-wschodni i północny, a w drugiej połowie nocy na północy kraju skręcający na zachodni. W górach nadal porywisty, w Sudetach do 60 km/h, mogący powodować zamiecie śnieżne.

Niedziela: zmienne zachmurzenie i opady na północy

Niedziela rozpocznie się ze zmiennym zachmurzeniem – w większości kraju będzie małe i umiarkowane, jednak na południowym wschodzie rano może być jeszcze duże, z zanikającymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. W ciągu dnia na północy zachmurzenie wzrośnie do dużego, co może skutkować wystąpieniem przelotnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 st. C na północy i południu, około 7 st.C w centrum i do 9 st. C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat nadal chłodniej - od 1 do 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, a nad morzem może osiągać do 55 km/h. W górach wiatr w porywach do 60 km/h, powodując zamiecie śnieżne w Sudetach.

