Ogromne ilości listów trafiają do Watykanu. Wierni piszą do papieża

Antonello Chidichimo, szef centrum dystrybucyjnego Poczty Włoskiej w Fiumicino, podkreśla, że listy i przesyłki adresowane do Watykanu są najpierw poddawane kontroli bezpieczeństwa, a następnie przekazywane do Rzymu. W ostatnich dniach szczególnie wzrosła liczba listów adresowanych bezpośrednio do papieża Franciszka, często z adresem Polikliniki Gemelli.

Pobyt papieża w szpitalu zbiegł się z 12. rocznicą jego pontyfikatu. Papież trafił do szpitala 14 lutego, a jego stan zdrowia, choć nieco się poprawił, nadal jest określany jako złożony. Nie ma jeszcze informacji, kiedy Franciszek opuści szpital, ale źródła watykańskie sugerują, że nie nastąpi to szybko.

Dziennik "La Repubblica" zauważa, że uczucia wiernych wobec papieża można dosłownie zważyć w kilogramach korespondencji, która napływa do Watykanu. To wzruszający gest solidarności i wsparcia dla papieża w trudnym dla niego czasie. Wierni z całego świata przesyłają swoje życzenia powrotu do zdrowia, co pokazuje, jak ważną postacią jest papież Franciszek dla wielu ludzi na całym świecie.