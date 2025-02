Gorzkie podsumowanie konferencji w Monachium. Mocny komentarz Donalda Tuska

Donald Tusk zdecydował się więc na mocne słowa na temat Monachium . "Jako turysta bardzo lubię to miejsce. Mili ludzie, doskonałe piwo, niesamowita Pinakoteka. Jako historyk i polityk jedyne, co mogę dziś powiedzieć, to: MONACHIUM. NIGDY WIĘCEJ.

Potem Tusk zamieścił jeszcze jeden wpis, również dotyczący spraw wojny i roli Europy w jej zakończeniu. "Wołodymyr Zełenski stwierdził wczoraj, że „Bruksela może niektórych frustrować, ale jak nie będzie Brukseli, to przyjdzie Moskwa”. Ukraiński prezydent to rozumie, a PiS i Konfederacja nie. Albo, co gorsza (i co bardziej prawdopodobne), rozumieją to bardzo dobrze" - napisał premier.