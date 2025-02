Rozmowy w Rijadzie. Wiadomo, kto nie chciał Ukrainy

Delegacja USA, na czele której stał sekretarz stanu Marco Rubio, spotkała się z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem oraz innymi urzędnikami w Arabii Saudyjskiej 18 lutego. Były to pierwsze bezpośrednie negocjacje między tymi krajami od czasu pełnoskalowej inwazji Moskwy.

"Nie zostaliśmy zaproszeni na to rosyjsko-amerykańskie spotkanie w Arabii Saudyjskiej. To było dla nas zaskoczenie. Nie chcę żadnych przypadków, więc nie jadę do Arabii Saudyjskiej" - powiedział Zełenski po spotkaniu z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem.