Tam ich nie ma. Tajemnicze "zniknięcie" rosyjskich dysydentów

To wszystko naprowadza działaczy praw człowieka na przypuszczenie, że zniknięcie co najmniej sześciu więźniów o podłożu politycznym może być przedwstępem do planowanej przez władze rosyjskie wymiany więźniów na większą skalę. Na pytania dotyczące tej sytuacji, Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, odmówił komentarza.