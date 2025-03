Kardynał Dziwisz o papieżu. Odniósł się do doniesień o rezygnacji

Papież Franciszek od 14 lutego przebywa w poliklinice Gemelli z powodu obustronnego zapalenia płuc. W czwartek rano przekazano, że spędził on spokojną noc w szpitalu . Z komunikatu wynika, że w tym czasie nie doszło do pogorszenia się stanu zdrowia papieża.

- Nie schodzi się z krzyża Chrystusa. Uczy nas tego święty Jan Paweł II. Nie uczynił tego nawet po bardzo ciężkim ataku w 1981 roku, a tym bardziej 24 lata później, gdy choroba zmusiła go do leżenia w łóżku - stwierdził w wywiadzie kard. Dziwisz. - Do końca bez możliwości mówienia, bez sił, służył Kościołowi całym sercem, całą duszą i jasnym umysłem. Jestem pewien, że to samo uczyni papież Franciszek, o którego uzdrowienie modli się cały świat - dodał.