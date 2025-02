Będzie zawiadomienie wobec Tuska. Ziobro potwierdza

W piątek sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa miała przesłuchać Ziobrę. Polityk miał być zatrzymany i doprowadzony przez policję, jednak nie zastano go w domu. Ziobro pojawił się w Warszawie, gdzie udzielał wywiadu w TV Republika. Po wywiadzie został zatrzymany przez policję.

W sobotę Ziobro złożył zawiadomienie na policji, wskazując na Donalda Tuska jako odpowiedzialnego za sytuację. Przed jego domem stały wozy transmisyjne telewizji publicznej, co wzbudzało niepokój mieszkańców. - Tylko jedna telewizja postanowiła warować i zmuszać swoich pracowników do tego, aby stać przez całą noc - mówił Ziobro.

Ziobro twierdzi, że działania te miały na celu nękanie jego oraz mieszkańców. - To Donald Tusk w przypływie złości, nienawiści i żółci wynikającej z tego, że scenariusz, na który liczył, się nie powiódł, takie decyzje podjął - stwierdził Ziobro. Według niego Tusk zasługuje na to, by zajęli się nim profesjonaliści, którzy zajmują się hejterami łamiącymi prawo.