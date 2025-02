Nowe szczegóły masowych deportacji w USA. Tylu Polaków mają na liście agenci z USA

Akcja przeciwko nielegalnym imigrantom to oczko w głowie administracji Donalda Trumpa. Agencji służby imigracyjnej U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) codziennie informują o zatrzymaniach gangsterów, handlarzy narkotyków, zabójców, przestępców seksualnych, wobec których urzędnicy nie zrealizowali wydanych wcześniej nakazów deportacji. Ponad tysiąc osób dziennie trafia do aresztów deportacyjnych z uzasadnieniem, że są przestępcami zagrażającymi bezpieczeństwu amerykańskiej społeczności.