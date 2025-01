Tak "łapią" Polaków w USA. Jesteśmy na końcu statystyk

Według najnowszych informacji w ciągu pierwszych dwóch dni rządów Donalda Trumpa agenci służb imigracyjnych ICE dokonali ponad 500 zatrzymań cudzoziemców "stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego". Mike Alvarez, szef biura prasowego U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) przekazał Wirtualnej Polsce, iż na razie nie ma raportów o Polakach.

Przypomnijmy, że tuż po objęciu władzy przez Donalda Trumpa jego administracja zapowiedziała masowe deportacje imigrantów . Istny popłoch zapanował m.in. w Chicago, w którym miała zacząć się cała akcja. W obawie przed kontrolami opustoszały kościoły, bary i restauracje. Właściciele lokali skarżyli się w stacji telewizyjnej abc7, że ubyło im 30 proc. klientów. Do masowych akcji nie doszło, ze względu na potencjalny opór migrantów i bezpieczeństwo funkcjonariuszy - podała agencja.

Do sprawy potencjalnych zatrzymań Polaków nie odnieśli się natomiast nasi dyplomaci z Konsulatów w Chicago, Nowym Jorku, Houston czy Los Angeles. WP pytała urzędników o działania związane z apelem premiera. Donald Tusk zwrócił się do szefa MSZ z prośbą o przygotowanie polskich konsulatów w USA na możliwe deportacje obywateli RP.

Mike Alvarez z U.S. ICE wskazuje na dane z 2024 roku, z których wynika, że procedurze wydalenia realizowanej przez agentów poddano 188 Polaków . Jednak w ciągu ubiegłego roku w wyniku zastosowania kilku procedur, zatrzymanych przez ICE zostało łącznie kilkuset naszych rodaków.

212 Polaków "zatrzymano krótkotrwale", w celu dalszego przeprowadzenia dochodzenia. Aresztowanych zostało 129 osób z polskim obywatelstwem. "Te kategorie obejmują osoby bez wyroków skazujących, jednak które wielokrotnie łamały prawo USA, lub powróciły do Stanów po deportacji. Wśród nich są również zbiegowie imigracyjni z ostatecznym nakazem deportacji, czy osoby poszukiwane za przestępstwa popełnione poza granicami USA" - wyjaśniają przedstawiciele U.S. ICE w komentarzu do danych.