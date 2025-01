Polonia wierzy w łaskę Trumpa. Konsulaty gotowe do pomocy

"Urzędy konsularne w Stanach Zjednoczonych nie odnotowały dotychczas zgłoszeń, zapytań czy próśb odnoszących się do kwestii deportacji obywateli polskich przebywających nielegalnie w USA. Urzędy konsularne monitorują tę sprawę na bieżąco" - przekazał MSZ "Rzeczpospolitej"

Jan, Polak z amerykańskim obywatelstwem, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" przekonuje, że celem Trumpa są "gangi". - To oni są celem, nie Polacy, którzy pracują, odprowadzają podatki, choć część z nich jest tu nielegalnie . Trump takich ludzi ceni - mówi.

Poruszenie wywołała też informacja "Wall Street Journal", który przekazał, że pierwszym celem akcji deportacyjnych ma być Chicago. Jak wskazuje "Rz" - mieszka tam ok. 180 tys. osób polskiego pochodzenia. Wielu z nich nielegalnie.

Nie wiadomo, ilu Polaków w ogóle dotyczy problem mieszkania w USA bez dokumentów. W 2016 roku było ich ok. 50 tys. Obecnie szacuje się, że jest ich od 15 do 30 tys. "Rz" przypomina, że w polskich wyborach prezydenckich w 2020 roku głosowało zaledwie 35 tys. Polaków w USA.

Rząd namawia Polaków ze Stanów do powrotu do ojczyzny, jednak eksperci nie wierzą, że wielu dobrowolnie posłucha. Władze chcą jednak wykorzystać całą sytuację do rozreklamowania powrotów także z innych krajów. Według "Rzeczpospolitej" ma temu służyć nowa strategia współpracy z Polonią.