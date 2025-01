- W moim programie z całą pewnością pojawi się kwestia demografii. Pracuję już dzisiaj nad dużym programem repatriacyjnym. To wydaje się niezbędne - powiedział Nawrocki.

Kandydat PiS zwrócił uwagę, że problemy starzejącego się społeczeństwa i depopulacji wpływają na gospodarkę. - Następuje proces depopulacji. Te statystyki są przerażające . W 2100 roku może w Polsce dojść do demograficznego tsunami - może nas być mniej niż 30 milionów - ostrzegał.

Zdaniem Nawrockiego wielu Polaków, którzy mieszkają poza Polską, obecnie nie ma oferty, aby powrócić na stałe do kraju.

- W Brazylii jest bardzo duża Polonia, która być może chciałaby wrócić. Kraje Azji Środkowej - Uzbekistan, Kazachstan - to są tereny, które znam. Taki program (repatriacji - red.) jest potrzebny Polsce. Być może on zatrzyma te złe trendy depopulacyjne i znajdzie się jako jeden z punktów mojej strategii przyszłości Rzeczpospolitej, bo to Państwo Polskie musi zachęcić tych, którzy są poza granicami, nawet od wielu pokoleń - przekonywał.