Prokuratura ściga Michała K. w związku z nieprawidłowościami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Śledztwo dotyczy m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i procedowania zakupu towarów , a tym samym działania na szkodę interesu publicznego. Celem miało być osiągnięcie korzyści majątkowej. W tej samej sprawie śledczy zatrzymali też Pawła Szopę (zgodził się na podawanie wizerunku), właściciela firmy Red is Bad i producenta "odzieży patriotycznej", który w latach 2022-23 dostał z RARS 270 mln zł za dostarczenie Ukrainie agregatów prądotwórczych.

Po tym, jak sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania, K. został zatrzymany 2 września w Londynie. I trafił do aresztu.

Brytyjski sąd nie zgodził się na to, żeby były szef RARS poczekał na rozstrzygnięcie wniosku o ekstradycję na wolności, czyli wyszedł za kaucją. Zdecydował, że pozostanie w areszcie do czasu rozprawy ekstradycyjnej.

Michał K. rozpoczął w tym czasie starania o list żelazny. To - według prawniczej definicji - specjalny dokument, przyrzekający podejrzanemu pozostawanie go na wolności aż do prawomocnego zakończenia procedury karnej. Ten zaś zobowiązuje się odpowiadać w procesie z wolnej stopy.